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75 жителей девятиэтажки эвакуировали во время пожара в Екатеринбурге

Сегодня, 13:32
Фото: 1MI
В микрорайоне ЖБИ в Екатеринбурге во время пожара спасатели вывели из 9-этажного дома 75 жителей.

Пожар произошел примерно в 23.00. Горела девятиэтажка на улице 40-летия Комсомола. На место возгорания экстренно приехали 25 пожарных, пишет «КП-Екатеринбург».

Сперва спасатели побежали внутрь дома за людьми. 70 человек они вывели по лестницам полыхающего дома. Среди них было десять детей. Далее еще пять человек им пришлось эвакуировать при помощи спецустройств – выйти по лестницам они уже не успевали. 

В результате возгорания на третьем этаже в одной из квартир сгорело имущество. Через 15 минут пламя ликвидировали, еще шесть минут потребовалась на проливку здания. В ходе ЧП пострадавших нет.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Пожар#Пламя#Возгорания#Эвакуация
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