75 жителей девятиэтажки эвакуировали во время пожара в Екатеринбурге

Сперва спасатели побежали внутрь дома за людьми. 70 человек они вывели по лестницам полыхающего дома. Среди них было десять детей. Далее еще пять человек им пришлось эвакуировать при помощи спецустройств – выйти по лестницам они уже не успевали.