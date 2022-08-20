75 жителей девятиэтажки эвакуировали во время пожара в Екатеринбурге

Пожар произошел примерно в 23.00. Горела девятиэтажка на улице 40-летия Комсомола. На место возгорания экстренно приехали 25 пожарных, пишет «КП-Екатеринбург».
Сперва спасатели побежали внутрь дома за людьми. 70 человек они вывели по лестницам полыхающего дома. Среди них было десять детей. Далее еще пять человек им пришлось эвакуировать при помощи спецустройств – выйти по лестницам они уже не успевали.
В результате возгорания на третьем этаже в одной из квартир сгорело имущество. Через 15 минут пламя ликвидировали, еще шесть минут потребовалась на проливку здания. В ходе ЧП пострадавших нет.