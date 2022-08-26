Экс-охраннику «Ельцин центра» в Екатеринбурге просят назначить обязательные работы

Мужчина подрисовал глазки картине Анны Лепорской «Три фигуры», которая принадлежит Третьяковской галерее, за что попал под ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
ЧП произошло 7 декабря прошлого года. Момент порчи произведения попал на видео, которое было показано в суде.
На кадрах видно, как мужчина подошел к картине и гелиевой ручкой нанес на лица, не имеющие никакие черты лица, глазки. Ущерб от действий охранника оценили в 250 тысяч рублей. Всю сумму уже выплатила страховая фирма.