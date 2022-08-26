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Экс-охраннику «Ельцин центра» в Екатеринбурге просят назначить обязательные работы

Сегодня, 15:27
Фото: 1MI
Бывшему охраннику «Ельцин центра» в Екатеринбурге гособвинитель просит назначить 250 часов обязательных работ. Приговор по уголовному делу объявят 29 сентября.

Мужчина подрисовал глазки картине Анны Лепорской «Три фигуры», которая принадлежит Третьяковской галерее, за что попал под ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

ЧП произошло 7 декабря прошлого года. Момент порчи произведения попал на видео, которое было показано в суде.

На кадрах видно, как мужчина подошел к картине и гелиевой ручкой нанес на лица, не имеющие никакие черты лица, глазки. Ущерб от действий охранника оценили в 250 тысяч рублей. Всю сумму уже выплатила страховая фирма.

Порча охранником картины в Ельцин Центре в Екатеринбурге была снята на видео
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