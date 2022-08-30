Беременная мать избила дочку на улице в Каменске-Уральском

Это произошло на улице Алюминиевой, рядом с магазином. Видеоролик происшествия выложили в соцсетях свидетели, сообщается в сообществе «Признавашки Каменск-Уральский».
По словам очевидцев, все случилось примерно в десять часов вечера. Мать кричала и била дочь. За девочку заступились люди, которые выходили из магазина.
Ребенок был напуган, утверждают очевидцы. Пользователи соцсетей отметили, что тем, кто снял видео избиения, следовало лучше бы вмешаться в конфликт и защитить ребенка.
Пусть опеку привлекают, чтобы проверка к ним домой ходила. Вероятнее всего, это не разовый случай, домашнее насилие происходит систематически. Бедный ребёнок, - написали пользователи соцсетей.
В полиции рассказали, что факт побоев зафиксирован, проводится проверка. Сейчас они разыскивают женщину, жестоко обращающуюся с дочкой.