TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Беременная мать избила дочку на улице в Каменске-Уральском

Сегодня, 14:31
Фото: 1MI
В Каменске-Уральском жители пожаловались на беременную женщину, которая на улице избила ребенка.

Это произошло на улице Алюминиевой, рядом с магазином. Видеоролик происшествия выложили в соцсетях свидетели, сообщается в сообществе «Признавашки Каменск-Уральский».

По словам очевидцев, все случилось примерно в десять часов вечера. Мать кричала и била дочь. За девочку заступились люди, которые выходили из магазина.

Ребенок был напуган, утверждают очевидцы. Пользователи соцсетей отметили, что тем, кто снял видео избиения, следовало лучше бы вмешаться в конфликт и защитить ребенка.

Пусть опеку привлекают, чтобы проверка к ним домой ходила. Вероятнее всего, это не разовый случай, домашнее насилие происходит систематически. Бедный ребёнок, - написали пользователи соцсетей.

В полиции рассказали, что факт побоев зафиксирован, проводится проверка. Сейчас они разыскивают женщину, жестоко обращающуюся с дочкой.

Читайте также:
«Это было спланировано»: двое молодых людей избили мужчину в Екатеринбурге и сбежалиЗа сделанное замечание толпа подростков до смерти избила жителя села под Тагилом
#Происшествия#Новости УрФО#Драка#Побои#Избиение#Ребенок#Елена Озерова
Подпишитесь
Талантливый, всем помогал: друзья рассказали об умершем ведущем Сумарокове из Тагила
Вчера, 17:27
Превышения вредных веществ и цветущий пруд. Главные экособытия за неделю в Тагиле
Вчера, 15:25
Импортозамещение впечатлений. Как при санкциях развивается туркластер «Гора Белая»
Вчера, 13:08
Тагильчанин в поисках работы отдал мошенникам 1,5 миллиона рублей
Мужчина из Нижнего Тагила, который искал работу, перевел мошенникам через мобильное приложение более 1,5 миллиона рублей.
Вчера, 17:05
Летающий лыжник Илья Маньков из Нижнего Тагила завоевал «золото»
Вчера, 10:52
Аномальное похолодание надвигается на Свердловскую область
Вчера, 13:04