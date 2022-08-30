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Едва не проданный за 300 тысяч ребенок отправлен в детдом в Екатеринбурге

Сегодня, 10:08
Фото: 1MI
Мальчик, которого мать хотела продать за 300 тысяч рублей и уже нашла покупателя, был отправлен в детский дом в Екатеринбурге.

Об этом рассказал отчим ребенка Жоомарт, сообщает издание «КП-Екатеринбург». Мужчина отметил, что видеться с ребенком ему пока не разрешают. Для этого нужно оформить соответствующую документацию. 

Сказали, что он в хорошем состоянии. С психикой все нормально, - сказал Жоомарт.

А еще он сказал, что на него обиделась теща за то, что он не уследил за своей женой и едва ли не допустил продажу ребенка. Но он не мог даже предположить, что супруга затеет подобное.

Жоомарт трудится в профессии «водитель» и уверен, что способен прокормить шестерых детей.

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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Детдом#Продажа#Дети#Деньги
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