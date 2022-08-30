Едва не проданный за 300 тысяч ребенок отправлен в детдом в Екатеринбурге

Об этом рассказал отчим ребенка Жоомарт, сообщает издание «КП-Екатеринбург». Мужчина отметил, что видеться с ребенком ему пока не разрешают. Для этого нужно оформить соответствующую документацию.
Сказали, что он в хорошем состоянии. С психикой все нормально, - сказал Жоомарт.
А еще он сказал, что на него обиделась теща за то, что он не уследил за своей женой и едва ли не допустил продажу ребенка. Но он не мог даже предположить, что супруга затеет подобное.
Жоомарт трудится в профессии «водитель» и уверен, что способен прокормить шестерых детей.