На трассе под Нижним Тагилом «копейка» столкнулась c иномаркой

По данным ГАИ, 20-летний юноша на «копейке» двигался в сторону Верхней Салды и выехал на встречку. Там он столкнулся с машиной марки Kia Ceed с 32-летним водителем за рулём. Легковушка улетела в кювет, а у ВАЗа оказался смятым перед.