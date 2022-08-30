На трассе под Нижним Тагилом «копейка» столкнулась c иномаркой

Авария случилась в понедельник, 29 августа, на 48 км трассы, пишет «Типичная Салда».
По данным ГАИ, 20-летний юноша на «копейке» двигался в сторону Верхней Салды и выехал на встречку. Там он столкнулся с машиной марки Kia Ceed с 32-летним водителем за рулём. Легковушка улетела в кювет, а у ВАЗа оказался смятым перед.
Обоих мужчин госпитализировали. Причиной ДТП стало то, что водитель «копейки» не имел достаточный опыт вождения, он получил удостоверение на вождение авто год назад. Второй водитель имеет 13-летний опыт вождения.