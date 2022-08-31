Подростки ограбили парикмахерскую в центре Нижнего Тагила

Нелли сказала, что не успела ничего предпринять. Все произошло очень быстро. Внешне мальчики выглядели на 10-14 лет. Украденный товар не представляет особой ценности, отметила женщина. Однако после 1 сентября она напишет заявление в правоохранительные органы.