Подростки ограбили парикмахерскую в центре Нижнего Тагила

Хозяйка парикмахерской Нелли рассказала, что тинейджеры смогли пробраться в помещение в разгар рабочего дня через окно. Оно было открыто для проветривания. Нелли увидела ребят, пишет АН «Между строк».
Парикмахерская расположена на 1 этаже, и на окнах нет решёток. Сначала залез один парень, а следом и второй. Я крикнула, зачем он залез сюда, а мальчишка сказал, что сейчас что-то украдёт, — сказала владелица бизнеса.
Далее ребята взяли первое, что увидели – то, что лежало на подоконнике. Там были полотенца, шампуни и лаки для волос. После этого они поспешно скрылись.
Нелли сказала, что не успела ничего предпринять. Все произошло очень быстро. Внешне мальчики выглядели на 10-14 лет. Украденный товар не представляет особой ценности, отметила женщина. Однако после 1 сентября она напишет заявление в правоохранительные органы.