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Подростки ограбили парикмахерскую в центре Нижнего Тагила

Сегодня, 16:20
Фото: 1MI
Парикмахерскую в доме №3 на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле ограбила группа подростков.

Хозяйка парикмахерской Нелли рассказала, что тинейджеры смогли пробраться в помещение в разгар рабочего дня через окно. Оно было открыто для проветривания. Нелли увидела ребят, пишет АН «Между строк».

Парикмахерская расположена на 1 этаже, и на окнах нет решёток. Сначала залез один парень, а следом и второй. Я крикнула, зачем он залез сюда, а мальчишка сказал, что сейчас что-то украдёт, — сказала владелица бизнеса.

Далее ребята взяли первое, что увидели – то, что лежало на подоконнике. Там были полотенца, шампуни и лаки для волос. После этого они поспешно скрылись.

Нелли сказала, что не успела ничего предпринять. Все произошло очень быстро. Внешне мальчики выглядели на 10-14 лет. Украденный товар не представляет особой ценности, отметила женщина. Однако после 1 сентября она напишет заявление в правоохранительные органы.

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#Елена Озерова#Происшествия#Нижний Тагил#Ограбление#Кража#Подростки
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