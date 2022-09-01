Молоко и овощи подешевели, а водка подорожала за неделю в Свердловской области

Уже несколько недель подряд в регионе наблюдается сезонное снижение цен на «борщевой набор». По данным статистики за неделю почти на 13% подешевели свекла и репчатый лук, до 28,01 и 40,42 рубля соответственно. Капуста в среднем стоила 22,05 рубля (-7,67%), картофель — 31,82 рубля (-8,47%), а морковь — 42,1 рубля (-6,36%).