TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

О снижении цен на многие продукты питания в регионе заявил Свердловскстат

Сегодня, 15:15
Фото: 1MI
За неделю с 15 по 22 августа цены на многие продукты снизились в Свердловской области.

Согласно статистическим данным продолжается сезонное снижение цен на овощи. Картофель в среднем стоил 34,82 рубля (-11,14%), а капуста — 24 рубля (-2,96%). Килограмм лука подешевел до 46,21 рубля (-6,96%), морковь — до 44,99 рубля (-8,84%), а свекла — до 32,21 рубля (-9,83%). Огурцы свердловчане могли приобрести за 56,41 рубля (-4,43%), а помидоры обходились покупателям в 94,56 рубля (-6,43%). Также снизились в цене бананы и яблоки.

Молоко подорожало на 0,5%, литр стоил в среднем 65,34 рубля. Однако молочные продукты подешевели. Сливочное масло можно было купить за 770,85 рубля за килограмм (-0,28%), творог — за 412,58 рубля (-0,01%), а сметану — за 275,61 рубля (-1,75%).

Также за неделю продавцы снизили цены на рыбу, яйца, конфеты и печенье, муку и макароны, пшено, гречку и водку. Немного подорожали хлеб, мясо, чай, сахар, сосиски, колбаса и соль.

На 11% подорожало молоко с начала года в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Цены на лекарства в Первоуральске проверил губернатор Евгений КуйвашевБолее чем на 40% подорожали за год соль и сахар в Свердловской области
#Евгения Сафина#Цены#Эксклюзив#Новости УрФО#Свердловская область#Продукты#Статистика#Молоко#Овощи#Стоимость
Подпишитесь
В 40 раз превышено содержание синильной кислоты в воздухе Нижнего Тагила
Сегодня, 11:55
В Нижнем Тагиле помолятся на начало учебного года
Сегодня, 13:23
Тагильчане ежедневно дышали сероводородом на прошедшей неделе
23 августа, 16:55
Неизвестный уговорил пожилую тагильчанку купить огнетушители на 40 тысяч рублей
Вчера, 13:33
Центр медицины катастроф на Урале потратит 400 млн на доставку пациентов вертолетами
Вчера, 08:22
Воздух Нижнего Тагила признан опасным для здоровья
23 августа, 16:22