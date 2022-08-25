О снижении цен на многие продукты питания в регионе заявил Свердловскстат

Согласно статистическим данным продолжается сезонное снижение цен на овощи. Картофель в среднем стоил 34,82 рубля (-11,14%), а капуста — 24 рубля (-2,96%). Килограмм лука подешевел до 46,21 рубля (-6,96%), морковь — до 44,99 рубля (-8,84%), а свекла — до 32,21 рубля (-9,83%). Огурцы свердловчане могли приобрести за 56,41 рубля (-4,43%), а помидоры обходились покупателям в 94,56 рубля (-6,43%). Также снизились в цене бананы и яблоки.