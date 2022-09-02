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Жителя Нижнего Тагила местные подозревают в пытках и убийствах птиц

Сегодня, 10:25
Фото: 1MI
На улицах Нижнего Тагила жители стали замечать жестоко убитых голубей.

Местный житель рассказал в соцсетях, что по характеру травм птиц убивает однозначно человек. Причем делает это с особой жестокостью. 

Например, тагильчанин видел голубя, задушенного веревкой, а также с выколотыми глазами. Об этом пользователь интернета сообщил в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

В комментариях к посту некоторые тагильчане стали соревноваться в остроумии, но нашлись и сочувствующие птицам. А некоторые люди вовсе припомнили, что множество опасных преступников начинали как раз с животных, а потом переходили на людей.

Это должно стать тревожным звоночком и для сотрудников полиции Нижнего Тагила. Тем более, что жестокое обращение с животными — само по себе уголовщина, - написал один из интернет-пользователей.
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#Елена Озерова#Происшествия#Нижний Тагил#Птицы#Голуби#Садист
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