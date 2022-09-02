Жителя Нижнего Тагила местные подозревают в пытках и убийствах птиц

Местный житель рассказал в соцсетях, что по характеру травм птиц убивает однозначно человек. Причем делает это с особой жестокостью.
Например, тагильчанин видел голубя, задушенного веревкой, а также с выколотыми глазами. Об этом пользователь интернета сообщил в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
В комментариях к посту некоторые тагильчане стали соревноваться в остроумии, но нашлись и сочувствующие птицам. А некоторые люди вовсе припомнили, что множество опасных преступников начинали как раз с животных, а потом переходили на людей.
Это должно стать тревожным звоночком и для сотрудников полиции Нижнего Тагила. Тем более, что жестокое обращение с животными — само по себе уголовщина, - написал один из интернет-пользователей.