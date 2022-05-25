tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 мая 2022, 09:10

Published 25 мая 2022, 09:10

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Дети пытались заживо похоронить голубя в Каменске-Уральском

Дети пытались заживо похоронить голубя в Каменске-Уральском

25 мая 2022, 09:10
Фото: 1MI.
Трое несовершеннолетних мучили и пытались убить голубя в городе Каменск-Уральский Свердловской области.

События разворачивались на детской площадке. Школьники бросили птицу в мусорку. Когда голубь выпал оттуда, они принялись его давить, пинать и ощипывать.

После юные живодеры выкопали яму, в которой намеревались зарыть изувеченную птицу. Раненого голубя спас неподалеку игравший в футбол и заметивший происходящее мальчишка. За спасение птицы ему подарили конфеты, сообщает паблик «Инцидент Каменск-Уральский».

Материалы по теме
Живодер подвесил собаку на окне квартиры в Новоуральске
#Происшествия#Новости УрФО#Каменск-Уральский#Дети#Животные#Жестокость#Голубь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика