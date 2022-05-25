Дети пытались заживо похоронить голубя в Каменске-Уральском

После юные живодеры выкопали яму, в которой намеревались зарыть изувеченную птицу. Раненого голубя спас неподалеку игравший в футбол и заметивший происходящее мальчишка. За спасение птицы ему подарили конфеты, сообщает паблик «Инцидент Каменск-Уральский».