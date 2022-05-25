Дети пытались заживо похоронить голубя в Каменске-Уральском

Posted 25 мая 2022, 09:10
Published 25 мая 2022, 09:10
Modified 19 августа 2024, 22:18
Updated 19 августа 2024, 22:18
События разворачивались на детской площадке. Школьники бросили птицу в мусорку. Когда голубь выпал оттуда, они принялись его давить, пинать и ощипывать.
После юные живодеры выкопали яму, в которой намеревались зарыть изувеченную птицу. Раненого голубя спас неподалеку игравший в футбол и заметивший происходящее мальчишка. За спасение птицы ему подарили конфеты, сообщает паблик «Инцидент Каменск-Уральский».