В Екатеринбурге садисты пытают собак (ФОТО)

Пока не понятно, были ли это действия одного человека или целой группы, но совершенно ясно, что случившиеся не укладывается ни в какие рамки человеческого поведения.

Всё началось с того, что в Екатеринбурге в микрорайоне «Уктус» была найдена собака с зашитым анальным отверстием. Живодёр не ограничился эти деянием и вдобавок истыкал ножом весь зад собаки. Женщины, нашедшие собаку, доставили её в ветеринарную клинику, но помочь ей было уже нельзя и её усыпили.

Второй и третий случаи произошли в этом же районе. Сначала была найдена собака, изрезанная ножом. Ей вовремя оказали помощь и сейчас она проходит курс лечения.

Третий инцидент заставляет вспомнить о том, как в немецком концлагере нацисты пытали генерала Карбышева и его товарищей. Собаку облили водой и оставили замерзать. Когда её нашли - пёс лежал на боку, одна его лапа уже примёрзла ко льду. В районе паха у него была гематома размером с половину тетрадного листа. Собаке смогли оказать помощь. При обследовании оказалось, что у собаки повреждена шея. Предполагают, что её пытались повесить или выкручивали голову. Кроме того, пес заболел бронхитом, имеются проблемы с почками. Идёт лечение.

В Нижнем Тагиле граждане по-разному относятся к бездомным собакам. Кто-то предлагает их отстреливать без лишних затей, как делали в СССР. Другие люди уверены, что у проблемы есть гуманный способ решения. Находятся и те, кто, как и садисты из Екатеринбурга, хочет просто поиздеваться над животными. Так, в 2013 году неизвестные засунули в мешок и пинали собаку. В том же году другой собаке скрутили лапы проволокой, засунули в мешок и бросили на улице.

Специалисты отмечают, что подобные случаи нередки, но они нечасто становятся известны общественности. Самый их пик приходится на летние месяцы. Чтобы как-то уменьшить их число зоозащитники предлагают ужесточить наказание за жестокое обращение с животными.