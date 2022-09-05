Мусоровоз перевернулся и ударил иномарку на трассе в Екатеринбурге

Свидетели говорят о том, что водитель автомобиля ехал со стороны Шефской. После того, как что-то пошло не так, контейнер с отходами перевернулся и ударил Renault. Мусор посыпался и на проезжую часть, и на обочину.
Горожане рассказали Е1, что в момент случившегося на дороге начала образовываться пробка на въезд в город. Прибывшие к месту аварии сотрудники дорожной полиции констатировали, что пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.
На момент публикации новости пробка устранена, а движение автомобилей производится в стандартном режиме.