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Мусоровоз перевернулся и ударил иномарку на трассе в Екатеринбурге

Сегодня, 09:51
Фото: 1MI
Транспорт, перевозивший мусор, столкнулся с иномаркой, перевернулся и стал причиной массовой пробки в Екатеринбурге на пересечении улиц около Veer Mall накануне вечером, 4 сентября.

Свидетели говорят о том, что водитель автомобиля ехал со стороны Шефской. После того, как что-то пошло не так, контейнер с отходами перевернулся и ударил Renault. Мусор посыпался и на проезжую часть, и на обочину.

Горожане рассказали Е1, что в момент случившегося на дороге начала образовываться пробка на въезд в город. Прибывшие к месту аварии сотрудники дорожной полиции констатировали, что пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.

На момент публикации новости пробка устранена, а движение автомобилей производится в стандартном режиме.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#ДТП#Происшествия#Мусоровоз#Авария#Мусор
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