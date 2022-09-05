Туристки из Екатеринбурга пожаловались на незаконное выселение из грузинского отеля

В Тбилиси две туристки из России забронировали отель Okriba на сутки, так как планировали посетить другие города Грузии, но решили задержаться еще на день. По словам одной из екатеринбурженок, отель был полупустой, но администрация заведения отказала им в продлении брони.
Россиянка отметила, что путешественники должны были освободить комнату в 12.00, но портье вломились к ним рано утром и стали кричать, чтобы они убирались.
При этом еще и потребовали, чтобы мы сами вынесли за собой мусорное ведро. Вместе с нами также выселили и двух мужчин из Дагестана, которые приехали в Тбилиси по делам, — рассказала туристка ЕАН.
Также женщина пояснила, что в отеле у нее украли 15 тысяч рублей, когда она оставила сумку в номере. Пропажу она обнаружила только по пути обратно в Россию. Помимо этого, жительница Екатеринбурга заявила, что таксисты отказывали им в поездке и говорили, что «русских они не возят».