Туристки из Екатеринбурга пожаловались на незаконное выселение из грузинского отеля

Также женщина пояснила, что в отеле у нее украли 15 тысяч рублей, когда она оставила сумку в номере. Пропажу она обнаружила только по пути обратно в Россию. Помимо этого, жительница Екатеринбурга заявила, что таксисты отказывали им в поездке и говорили, что «русских они не возят».