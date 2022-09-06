TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Жители Верхней Пышмы вышли на фотоохоту за любителями Барбариков

Сегодня, 09:32
Фото: 1MI
Автомобилисты из Верхней Пышмы ездят по городу под трек Барбариков — «Что такое доброта?» и поднимают настроение жителям. Верхнепышминцы устроили фотоохоту на автолюбителей.

В социальных сетях уральского города набирает популярность новый тренд: местные жители записывают видео машин, из которых играет детская музыка, на камеру, затем выкладывают в сообществах. Одного из таких меломанов сняли на Успенском, 1.

Это Тойота Витс видел ехал на Успенском, 1 сентября окна открыты, но затянуты сеткой. Без таких мир был бы скучен. Молодец!!!!! — комментирует Максим А. публикацию в сообществе «Верхняя Пышма Live».

В основном свердловчане оценили задумку: много позитивных отзывов на действия автолюбителей распространяют горожане между собой. Некоторые, в свою очередь, просят не включать музыку в вечернее время.

Парни супер, зажигают, но огромная просьба, часто было, что после 22 вечера барбарики долбят, пожалуйста, не врубайте кач после 22 часов вечера), а так респектос)) — Павел Ш.
Читайте также:
Детям в Тагиле запретили выступать на концерте в День семьи под иностранную музыкуФанатка бросилась на сцену к певице MakSim на «Уральской ночи музыки»Ивана Урганта приглашают ведущим на «Ночь музыки» в Екатеринбурге
#Анна Варнакина#Общество#Эксклюзив#Видео#Верхняя Пышма#Дети#Музыка#Автомобиль#Видео в сети
Подпишитесь
Петь гимн и чествовать флаг России начали школьники Нижнего Тагила
Вчера, 16:55
Тагильчанин обвиняется в дискредитации Вооруженных сил РФ из-за репоста в соцсетях
Вчера, 18:12
Тагильчанин жалуется на списание «Альфа-банком» денег с кредитки с закрытым лимитом
Вчера, 11:19
В тагильской больнице №1 найдены нарушения при использовании субсидий
После проведенной проверки использования субсидий, предоставленных из бюджета Свердловской области горбольнице №1 в Нижнем Тагиле, были найдены нарушения.
Вчера, 16:42
15 сентября стартует отопительный сезон в Нижнем Тагиле
Вчера, 16:28
Где можно проголосовать на выборах в Нижнем Тагиле?
Вчера, 20:33