Жители Верхней Пышмы вышли на фотоохоту за любителями Барбариков

В социальных сетях уральского города набирает популярность новый тренд: местные жители записывают видео машин, из которых играет детская музыка, на камеру, затем выкладывают в сообществах. Одного из таких меломанов сняли на Успенском, 1.
Это Тойота Витс видел ехал на Успенском, 1 сентября окна открыты, но затянуты сеткой. Без таких мир был бы скучен. Молодец!!!!! — комментирует Максим А. публикацию в сообществе «Верхняя Пышма Live».
В основном свердловчане оценили задумку: много позитивных отзывов на действия автолюбителей распространяют горожане между собой. Некоторые, в свою очередь, просят не включать музыку в вечернее время.
Парни супер, зажигают, но огромная просьба, часто было, что после 22 вечера барбарики долбят, пожалуйста, не врубайте кач после 22 часов вечера), а так респектос)) — Павел Ш.