6-летний мальчик решил увидеться с бабушкой и сбежал из детского сада в Верхней Салде

Инцидент произошел в июле 2022 года. Почти сразу после этого информация была передана в полицию Верхней Салды. Силовики через два часа нашли мальчика. Он находился около дома бабушки, к которой и собирался. Прокуратурой установлено, что ребенок был оставлен без присмотра.