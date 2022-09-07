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6-летний мальчик решил увидеться с бабушкой и сбежал из детского сада в Верхней Салде

Сегодня, 12:38
Фото: 1MI
Шестилетний ребенок в Верхней Салде, находясь в детском саду № 42, решил сходить в гости к бабушке и убежал. Воспитатель и заведующий в результате были наказаны.

Руководителю дошкольного учреждения назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел в июле 2022 года. Почти сразу после этого информация была передана в полицию Верхней Салды. Силовики через два часа нашли мальчика. Он находился около дома бабушки, к которой и собирался. Прокуратурой установлено, что ребенок был оставлен без присмотра.

Напомним, ранее в Екатеринбурге трехлетний мальчик убежал с территории детской площадки во дворе одного из домов и поехал кататься на автобусе.

В Екатеринбурге трехлетний мальчик сбежал от мамы и уехал кататься на автобусе
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#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Верхняя и Нижняя Салда#Дети#Сбежавшие#Пропавшие#Наказание#Детский сад
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