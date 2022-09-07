6-летний мальчик решил увидеться с бабушкой и сбежал из детского сада в Верхней Салде

Руководителю дошкольного учреждения назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Инцидент произошел в июле 2022 года. Почти сразу после этого информация была передана в полицию Верхней Салды. Силовики через два часа нашли мальчика. Он находился около дома бабушки, к которой и собирался. Прокуратурой установлено, что ребенок был оставлен без присмотра.
Напомним, ранее в Екатеринбурге трехлетний мальчик убежал с территории детской площадки во дворе одного из домов и поехал кататься на автобусе.