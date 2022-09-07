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Выбросивший кошку из окна житель Березовского получил 1,5 года тюрьмы

Сегодня, 11:56
Фото: 1MI
Жителю Березовского вынесен приговор за жестокое отношение к животному. Мужчине назначили реальный тюремный срок - 1 год и 8 месяцев.

Известно, что 18 июня 2021 года примерно в 14.40, пьяный мужчина вышел на балкон и выбросил на улицу кошку по кличке Муся. Животное сильно травмировалось, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Изначально мужчине выбрали наказание – 1, 5 года условного срока. Прокуратура, не согласившись с приговором суда, обжаловала его в вышестоящий суд. В апелляционном представлении гособвинитель отметил, что приговор нужно изменить.

Так как мужчина выбросил кошку из окна всего спустя 1,2 года спустя после освобождения из тюрьмы за тяжкое преступление, суд согласился с доводами прокуратуры.

В результате мужчине назначили реальный срок - 1 год и 8 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Кошка#Балкон#Животное#Тюрьма
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