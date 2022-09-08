В Свердловской области появится комплексная программа поддержки медиков

Информацию анонсировал губернатор региона Евгений Куйвашев. По его словам, несмотря на то, что в области уже есть много мер поддержки медиков, таких как жилищные сертификаты, компенсация за аренду квартир и т.д., этого все равно не хватает для восполнения дефицита кадров.
На заседании правительства я поручил разработать комплексную программу по решению этой проблемы, - сказал Куйвашев.
В программу войдут ежемесячные выплаты наставникам молодых специалистов в первый год трудовой деятельности (по пять тысяч рублей медикам и три тысячи рублей медицинским работникам); новые виды выплат докторам, которые осуществляют свою деятельность более чем в 300 км от областного центра; отдельные выплаты врачам дефицитных направлений; двукратное увеличение профильных медицинских классов в школах.
Через 14 дней программа будет подготовлена.