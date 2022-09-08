В Свердловской области появится комплексная программа поддержки медиков

В программу войдут ежемесячные выплаты наставникам молодых специалистов в первый год трудовой деятельности (по пять тысяч рублей медикам и три тысячи рублей медицинским работникам); новые виды выплат докторам, которые осуществляют свою деятельность более чем в 300 км от областного центра; отдельные выплаты врачам дефицитных направлений; двукратное увеличение профильных медицинских классов в школах.



Через 14 дней программа будет подготовлена.