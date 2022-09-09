Главред «Вечерних ведомостей» рассказал подробности обысков в своей квартире

Речь идет о деле, возбужденном против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (который признан в России иноагентом).
Мужчина подтвердил, что в его жилье нашли телефоны, флешку от фотоаппарата, жесткий диск компьютера и два плаката с пикета 2018-го года против ограничения интернета.
Также он удивился, что некоторые удивились наличию у него сертификата Open World — программы обмена между Россией и США. Ведь в ней участвовали многие политические деятельности и общественники.
Напомним, силовики с обысками нагрянули домой к Постникову 8 сентября. Дело касается администраторов telegram-каналов «Утро Февраля», признанными иноагентами. Возбуждено дело о дискредитации армии РФ.