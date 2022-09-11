Общественные наблюдатели в Нижнем Тагиле рассказали о работе на выборах

Пункт наблюдения располагается на улице Пархоменко, 1а в здании администрации Нижнего Тагила. По словам Сергея Федореева, он участвует в подобном мероприятии впервые.
У нас дежурство организовано в три подхода по 4 человека. Первая смена с 08:00 до 12:00, вторая — с 12:00 до 16:00 и третья — с 16:00 до 20:00. Нам предоставлен перечень участков, на которых проводится голосование. Мы проверяем доступность бюллетеней и смотрим, что происходит на самих участках. Наблюдаем мы выборочно. Нам видно изображение, слышен звук, — рассказал TagilCity.ru Сергей Федореев.
Он отметил, что активность избирателей проявляется с самого утра. С ним солидарен и юрист Олег Герасимов.
Избирательное население активно проявляет участие в голосовании. Технических проблем не наблюдается. Полностью избирательный процесс обеспечен участковыми избирательными комиссиями. Каких-либо сигналов о нарушениях прав избирателей не поступало. Мы мониторим, и в любой момент можем выбрать участки. Нам показывают их последовательно по районам, — рассказал TagilCity.ru Олег Герасимов.
Наблюдатель от КПРФ Михаил Сластников пояснил TagilCity.ru, что при наличии нарушения, оно фиксируется. После этого информируется председатель комиссии. Он добавил, что на данный момент никаких нарушений не выявлено.
Центр общественного наблюдения сегодня, 11 сентября 2022 года, работает не только в Нижнем Тагиле, но и по всей Свердловской области. Система контроля организована региональной Общественной палатой и членом мониторинговой группы Совета по правам человека при Президенте России Татьяной Мерзляковой. Располагается ЦОН в парке «Россия — моя история». Также в Свердловской области работают мобильные группы. Их насчитывается 80. Они реагируют на различные сообщения.
Напомним, в Нижнем Тагиле свои двери избирательные участки открыли в 08:00. Они будут работать до 20:00. Избирателям предстоит выбрать новых депутатов городской думы, а также губернатора Свердловской области.