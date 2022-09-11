TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Общественные наблюдатели в Нижнем Тагиле рассказали о работе на выборах

Сегодня, 12:19
Фото: TagilCity.ru
О том, как проходит работа общественных наблюдателей в Нижнем Тагиле на выборах 11 сентября 2022 года, рассказали TagilCity.ru юрист Олег Герасимов и руководитель центра «Мой бизнес» Сергей Федореев.

Пункт наблюдения располагается на улице Пархоменко, 1а в здании администрации Нижнего Тагила. По словам Сергея Федореева, он участвует в подобном мероприятии впервые.

У нас дежурство организовано в три подхода по 4 человека. Первая смена с 08:00 до 12:00, вторая — с 12:00 до 16:00 и третья — с 16:00 до 20:00. Нам предоставлен перечень участков, на которых проводится голосование. Мы проверяем доступность бюллетеней и смотрим, что происходит на самих участках. Наблюдаем мы выборочно. Нам видно изображение, слышен звук, — рассказал TagilCity.ru Сергей Федореев.

Он отметил, что активность избирателей проявляется с самого утра. С ним солидарен и юрист Олег Герасимов.

Избирательное население активно проявляет участие в голосовании. Технических проблем не наблюдается. Полностью избирательный процесс обеспечен участковыми избирательными комиссиями. Каких-либо сигналов о нарушениях прав избирателей не поступало. Мы мониторим, и в любой момент можем выбрать участки. Нам показывают их последовательно по районам, — рассказал TagilCity.ru Олег Герасимов.

Наблюдатель от КПРФ Михаил Сластников пояснил TagilCity.ru, что при наличии нарушения, оно фиксируется. После этого информируется председатель комиссии. Он добавил, что на данный момент никаких нарушений не выявлено.

Центр общественного наблюдения сегодня, 11 сентября 2022 года, работает не только в Нижнем Тагиле, но и по всей Свердловской области. Система контроля организована региональной Общественной палатой и членом мониторинговой группы Совета по правам человека при Президенте России Татьяной Мерзляковой. Располагается ЦОН в парке «Россия — моя история». Также в Свердловской области работают мобильные группы. Их насчитывается 80. Они реагируют на различные сообщения.

Напомним, в Нижнем Тагиле свои двери избирательные участки открыли в 08:00. Они будут работать до 20:00. Избирателям предстоит выбрать новых депутатов городской думы, а также губернатора Свердловской области. 

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев проголосовал утром 11 сентября
Узнать подробнее
Читайте также:
На избирательных участках Нижнего Тагила все члены комиссии работают в маскахСвыше 9 тысяч тагильчан проголосовали на избирательных участках к 10.00
#Ирина Кирилова#Политика#Выборы-2022#Новости УрФО#Нижний Тагил#Голосование#Наблюдение#Цон#Эксклюзив
Подпишитесь
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев проголосовал утром 11 сентября
Сегодня, 10:30
Свыше 9 тысяч тагильчан проголосовали на избирательных участках к 10.00
Сегодня, 11:01
Бой, госпиталь, инвалидная коляска. Рассказ тагильского бойца с Донбасса
7 сентября, 16:48
Прогулки по Нижнему Тагилу: Выя. Улица Этапная (Липовый тракт)
9 сентября, 12:41
Новый асфальт начали укладывать на Исинском тракте под Нижним Тагилом
9 сентября, 19:24
Единый день голосования стартовал в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:09