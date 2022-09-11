Общественные наблюдатели в Нижнем Тагиле рассказали о работе на выборах

Центр общественного наблюдения сегодня, 11 сентября 2022 года, работает не только в Нижнем Тагиле, но и по всей Свердловской области. Система контроля организована региональной Общественной палатой и членом мониторинговой группы Совета по правам человека при Президенте России Татьяной Мерзляковой. Располагается ЦОН в парке «Россия — моя история». Также в Свердловской области работают мобильные группы. Их насчитывается 80. Они реагируют на различные сообщения.