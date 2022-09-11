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Свыше 9 тысяч тагильчан проголосовали на избирательных участках к 10.00

Сегодня, 11:01
Фото: 1MI
Явка проголосовавших тагильчан на 10.00 составляет свыше 9000 человек - это 3,47% от общего числа избирателей. 11 сентября, в единый день голосования жители города выбирают депутатов гордумы и губернатора Свердловской области.

Больше всего проголосовавших зарегистрировано в Тагилстроевском районе, а именно 4,09% (3823 человека). Затем следует Дзержинский район (2705 человек), там уже отдали голоса 3,16% жителей, закрепленных за избирательными участками. На последнем месте пока находится Ленинский район с явкой в 3,09% (2501 человек).

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев также уже проголосовал в школе № 64. 

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев проголосовал утром 11 сентября
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В списках кандидатов на пост губернатора значатся пять кандидатов. В гордуму Нижнего Тагила выбирают депутатов по 25 округам.

Где можно проголосовать на выборах в Нижнем Тагиле?
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