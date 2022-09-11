Свыше 9 тысяч тагильчан проголосовали на избирательных участках к 10.00

Больше всего проголосовавших зарегистрировано в Тагилстроевском районе, а именно 4,09% (3823 человека). Затем следует Дзержинский район (2705 человек), там уже отдали голоса 3,16% жителей, закрепленных за избирательными участками. На последнем месте пока находится Ленинский район с явкой в 3,09% (2501 человек).