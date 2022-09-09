АО «Облкоммунэнерго» обеспечит электроснабжение на выборах

В связи с этим работники учреждения перешли на круглосуточное дежурство. Выборы губернатора региона и представительских органов местного самоуправления в этом году состоятся 11 сентября.
По словам представителей компании, их специалисты. Начиная с пятницы и до утра понедельника будут дежурить. Это необходимо для того, чтобы в случае появления технологического нарушения в оперативные сроки устранить неполадки.
Для этого сформировали аварийно-восстановительные бригады. Они укомплектованы необходимыми материалами и инструментами. Кроме того, подготовили резервные схемы электроснабжения избирательных участков на случай внештатной ситуации, — рассказал заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению АО «Облкоммунэнерго» Евгений Падерин.
Также представители энергетической компании уже провели внеочередные осмотры установок, от которых запитаны избирательные участки, проверили работоспособность дизельных генераторов и автомобильной спецтехники.
С начала прошлого месяца работники предприятия перешли на режим повышенной готовности работы оборудования. Накануне выборов они откажутся от ограничений подачи энергоресурсов потребителям.