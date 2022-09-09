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АО «Облкоммунэнерго» обеспечит электроснабжение на выборах

Сегодня, 12:35
Фото: АО «Облкоммунэнерго»
Электроснабжение на территориях избирательных комиссий в день выборов 11 сентября обеспечит АО «Облкоммунэнерго».
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Выборы

В связи с этим работники учреждения перешли на круглосуточное дежурство. Выборы губернатора региона и представительских органов местного самоуправления в этом году состоятся 11 сентября.

По словам представителей компании, их специалисты. Начиная с пятницы и до утра понедельника будут дежурить. Это необходимо для того, чтобы в случае появления технологического нарушения в оперативные сроки устранить неполадки.

Для этого сформировали аварийно-восстановительные бригады. Они укомплектованы необходимыми материалами и инструментами. Кроме того, подготовили резервные схемы электроснабжения избирательных участков на случай внештатной ситуации, — рассказал заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению АО «Облкоммунэнерго» Евгений Падерин.

Также представители энергетической компании уже провели внеочередные осмотры установок, от которых запитаны избирательные участки, проверили работоспособность дизельных генераторов и автомобильной спецтехники.

С начала прошлого месяца работники предприятия перешли на режим повышенной готовности работы оборудования. Накануне выборов они откажутся от ограничений подачи энергоресурсов потребителям.

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Выборы#Электричество#Электроэнергия
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