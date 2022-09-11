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Поход на Муринских прудах состоится в честь Дня пожилого человека

Сегодня, 13:08
Фото: 1MI
Представителей старшего поколения, проживающих на территории Нижнего Тагила, приглашают сходить в поход. Мероприятие состоится 5 октября.

Участники экспедиции посетят Муринские пруды вместе с представителями МБСОУ «Клуб туристов «Азимут». Информацию анонсировала администрация Нижнего Тагила.

Сбор участников похода запланирован на 11.00. Участие бесплатное, но о своем намерении посетить экспедицию нужно сообщить ее организаторам по телефону: 8(3435)24-32-10.

Напомним, различные мероприятия в честь Дня пенсионера и Международного Дня пожилых людей пройдут в Нижнем Тагиле и пригороде. 

К примеру, 1 октября, для представителей серебряного возраста состоится благотворительная акция «Фитнесс-день». Встреча пройдет по адресу: улица В. Черепанова, 31Б, дом спорта МБУ «СШОР № 3 имени Почетного гражданина города Нижний Тагил А.А. Лопатина» по предварительной записи.

Тагильчан приглашают на благотворительную акцию «Фитнес-день» 1 октября
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#Общество#Нижний Тагил#Пенсионеры#Мероприятия#Поход#День пожилого человека#Елена Озерова
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