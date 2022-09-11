Поход на Муринских прудах состоится в честь Дня пожилого человека

Участники экспедиции посетят Муринские пруды вместе с представителями МБСОУ «Клуб туристов «Азимут». Информацию анонсировала администрация Нижнего Тагила.
Сбор участников похода запланирован на 11.00. Участие бесплатное, но о своем намерении посетить экспедицию нужно сообщить ее организаторам по телефону: 8(3435)24-32-10.
Напомним, различные мероприятия в честь Дня пенсионера и Международного Дня пожилых людей пройдут в Нижнем Тагиле и пригороде.
К примеру, 1 октября, для представителей серебряного возраста состоится благотворительная акция «Фитнесс-день». Встреча пройдет по адресу: улица В. Черепанова, 31Б, дом спорта МБУ «СШОР № 3 имени Почетного гражданина города Нижний Тагил А.А. Лопатина» по предварительной записи.