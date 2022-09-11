Свердловские волонтеры рассказали о поисках заблудившейся в лесу семьи

Семья спаслась в лесном массиве благодаря тому, что они сумели нашли избушку. Внутри они нашли сахар, которым заменили ребенку сахар на время. Об этом рассказали волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Семья вышла из дома уже под вечер, надеялись на недолгую прогулку: девочка болеет диабетом, нужно регулярно принимать лекарство, поэтому отходить далеко от дома планов не было. Однако через три часа стало понятно — заблудились, - написали добровольцы.
Они сумели позвонить родственникам и рассказать о случившемся. Трудности заключались в том, что никто не знал, где именно в лес они вошли.
Ранним утром следующего дня телефон пропавшей женщины появился в сети. Через полчаса спасателям удалось установить примерные координаты нахождения семьи. Помог поисковикам местный охотник.
В найденной избушке семья переночевала и дала ребенку сахар, что стало для диабетика спасением.