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За избиение ребенка проводом от микроволновки екатеринбуржца приговорили к тюрьме

Сегодня, 10:41
Фото: 1MI
Жителя Екатеринбурга признали виновным в истязании ребенка своей жены.

Известно, что в период июля по август 2020 года осуждённый в отношении 12-летнего мальчика, используя малозначительные поводы, причинял ребенку физические и психические страдания. Он периодически бил малолетнего, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

К примеру, он бил мальчика проводом от микроволновой печи. А однажды, взяв в руки наждачную бумагу и удерживая руку ребенка, он совершал поступательные движения наждачной бумагой по левой руке за то, что мальчик сделал себе временную татуировку на теле.

Злоумышленнику назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу.

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