За избиение ребенка проводом от микроволновки екатеринбуржца приговорили к тюрьме

К примеру, он бил мальчика проводом от микроволновой печи. А однажды, взяв в руки наждачную бумагу и удерживая руку ребенка, он совершал поступательные движения наждачной бумагой по левой руке за то, что мальчик сделал себе временную татуировку на теле.