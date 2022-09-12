За избиение ребенка проводом от микроволновки екатеринбуржца приговорили к тюрьме

Известно, что в период июля по август 2020 года осуждённый в отношении 12-летнего мальчика, используя малозначительные поводы, причинял ребенку физические и психические страдания. Он периодически бил малолетнего, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
К примеру, он бил мальчика проводом от микроволновой печи. А однажды, взяв в руки наждачную бумагу и удерживая руку ребенка, он совершал поступательные движения наждачной бумагой по левой руке за то, что мальчик сделал себе временную татуировку на теле.
Злоумышленнику назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу.