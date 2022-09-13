474 школьника из Нижнего Тагила бесплатно отдохнут в санаториях Свердловской области

В тагильском санатории «Руш» будет организовано три смены, на которые поедут 194 школьника с 1 по 11 классы: по 65 человек на первую и вторую, и 64 — на третью, — рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Еще 150 учеников с 1 по 4 классы отправятся в санаторий «Талый ключ» в Артемовском районе, и 130 в санаторий-профилакторий «Дюжонок» в Первоуральске.
Напомним, запись на бесплатные путевки в санатории для школьников Нижнего Тагила началась 13 сентября с 8.00 и продлится до 20 сентября. Зарегистрировать заявление можно на образовательном портале Свердловской области или обратиться в МФЦ города.