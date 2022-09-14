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Над крышей 25-этажки в Екатеринбурге низко пролетел самолет

Сегодня, 13:26
Жители Вторчермета заметили над крышей своего дома летное судно. Самолет сняли на видео.

Самолет вылетел из аэропорта Кольцово и пролетал через высотку на улице Аптекарской, 48. Жительница дома Анна испугалась того, что судно летело низко и близко к домам, сообщает Е1.

Борт оказался турбовинтовым транспортным самолетом Ан-22. На сегодняшний день он используется в военных целях. В пресс-службе ЦВО рассказали, что данный летный транспорт принадлежит не им.

Летчик Алексей Кочемасов рассказал, что низколетящий самолет не мог представлять никакой угрозы для жителей домов.

Судя по видео, самолет летел не низко и достаточно далеко от домов. Это не реактивный самолет, он был на нормальной высоте — 300–500 метров. Ничего необычного здесь нет, — сказал пилот.

Авиаэксперт Вадим Лукашевич отметил, что пилот, судя по видео, не допустил никаких нарушений.

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