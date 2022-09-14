В аварийном доме в Алапаевске у жильцов нет горячей воды

В деревянном многоквартирном доме полностью отсутствует горячее водоснабжение. При этом данный дом до сих пор официально не признан аварийным, сообщает Управление Генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу.
Замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев подключился к решению вопроса. Он, а также руководство Свердловской области, замгубернатора региона Сергей Швиндт и глава Алапаевска Сайгид Билалов прибыли на территорию строения.
На месте жильцы подтвердили, что их дом находится в неудовлетворительном состоянии. Они сказали, что нуждаются в переселении.
Зайцев потребовал в оперативные сроки решить вопрос с переселением с использованием маневренного фонда. Также регвластям сказали признать данное сооружение аварийным. Ход работ поставлен на контроль.