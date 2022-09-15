Екатеринбурженка обвинила врачей в отказе от лечения сына-инвалида

Мы из Екатеринбурга, моему сыну 18 лет, он инвалид детства, и ему главный внештатный невролог отказывает в назначении жизненноважного лекарственного препарата, — написала обеспокоенная мать в группе СУ СКР по Свердловской области.
Ведомство ответило, что председатель СК РФ поручил главе СУ СКР доложить о ситуации. По её заявлению ведется проверка. Женщина также написала в комментариях, что региональное управление следственного комитета не оказывает необходимой помощи, а бездействует. По этой причине она постаралась найти возможность пообщаться с Александром Бастрыкиным.