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Екатеринбурженка обвинила врачей в отказе от лечения сына-инвалида

Сегодня, 09:40
Фото: 1MI
Глава СК РФ Александр Бастрыкин может заняться случившимся у жительницы Екатеринбурга инцидентом: её 18-летний сын не получает необходимого лечения. Об этом женщина написала в социальных сетях.
Мы из Екатеринбурга, моему сыну 18 лет, он инвалид детства, и ему главный внештатный невролог отказывает в назначении жизненноважного лекарственного препарата, — написала обеспокоенная мать в группе СУ СКР по Свердловской области.

Ведомство ответило, что председатель СК РФ поручил главе СУ СКР доложить о ситуации. По её заявлению ведется проверка. Женщина также написала в комментариях, что региональное управление следственного комитета не оказывает необходимой помощи, а бездействует. По этой причине она постаралась найти возможность пообщаться с Александром Бастрыкиным.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Лечение#Происшествия#Дети#Инвалид#Александр Бастрыкин
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