Екатеринбурженка обвинила врачей в отказе от лечения сына-инвалида

Ведомство ответило, что председатель СК РФ поручил главе СУ СКР доложить о ситуации. По её заявлению ведется проверка. Женщина также написала в комментариях, что региональное управление следственного комитета не оказывает необходимой помощи, а бездействует. По этой причине она постаралась найти возможность пообщаться с Александром Бастрыкиным.