Изъятым у матери на Урале детям начали искать новых родителей

Анкеты мальчика и девочки уже размещены на сайте потенциальных приемных родителей. Ранее сообщалось, что детей забрали у матери из Белоярского. 13-летний мальчик не хотел уходить из дома и сопротивлялся, пишет Е1.
В министерстве соцполитики региона тогда отмечали, что опека получила жалобу на жестокое обращении с детьми. Пожаловалась на отношение одна из удочеренных девочек многодетной матери.
О том, что детям уже ищут новых родителей, узнала сама мать, открыв базу.
Я зашла в базу данных и просто увидела их фотографии. Причем там не только Вика и Максим, которых они увезли от меня, но и трое детей, которые сейчас находятся со мной. То есть потенциальным родителям, чтобы с ними познакомиться, видимо, придется ехать ко мне домой? – задается вопросом многодетная мать Виктория.
Также она рассказала, что посетит управление социальной политики для разборок.
В ведомстве отметили, что приказ органов опеки об изъятии детей из семьи на настоящий момент действующий. Поэтому дети и оказались в базе. При этом мать в праве через суд оспорить это решение.
Отмечается, что у Виктории и ее супруга Андрея, помимо пятерых приемных детей, есть трое своих. Органы опеки сейчас решают судьбу пятерых приемных ребят.