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Изъятым у матери на Урале детям начали искать новых родителей

Сегодня, 08:54
Фото: 1MI
Новых родителей начали искать детям, которых недавно отняли у многодетной матери из поселка Белоярский.

Анкеты мальчика и девочки уже размещены на сайте потенциальных приемных родителей. Ранее сообщалось, что детей забрали у матери из Белоярского. 13-летний мальчик не хотел уходить из дома и сопротивлялся, пишет Е1.

В министерстве соцполитики региона тогда отмечали, что опека получила жалобу на жестокое обращении с детьми. Пожаловалась на отношение одна из удочеренных девочек многодетной матери.

О том, что детям уже ищут новых родителей, узнала сама мать, открыв базу.

Я зашла в базу данных и просто увидела их фотографии. Причем там не только Вика и Максим, которых они увезли от меня, но и трое детей, которые сейчас находятся со мной. То есть потенциальным родителям, чтобы с ними познакомиться, видимо, придется ехать ко мне домой? – задается вопросом многодетная мать Виктория.

Также она рассказала, что посетит управление социальной политики для разборок.

В ведомстве отметили, что приказ органов опеки об изъятии детей из семьи на настоящий момент действующий. Поэтому дети и оказались в базе. При этом мать в праве через суд оспорить это решение.

Отмечается, что у Виктории и ее супруга Андрея, помимо пятерых приемных детей, есть трое своих. Органы опеки сейчас решают судьбу пятерых приемных ребят.

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#Происшествия#Новости УрФО#Дети#Органы опеки#Отека#Анкета#Родители#Елена Озерова
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