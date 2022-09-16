Тагильчанка получила срок за продажу несуществующих путевок на 2,4 млн рублей

Следствие собрало достаточную доказательную базу вины тагильчанки. Известно, что женщина продавала туристические путевки жителям Нижнего Тагила, чем зарабатывала деньги. Осужденная бронированием и иными манипуляциями по исполнению своих обязательств не занималась, зато оставляла денежные средства, полученные с контрактов, себе. Таким образом ей удалось обмануть 28 людей на 2,4 миллиона рублей.
Ленинскому райсуду Нижнего Тагила Светлана М. созналась в вине. Ей грозит до 3 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Ей вменяют мошенничество в особо крупном размере. Также обвиненная должна выплатить компенсацию всем пострадавшим, предоставившим иски в суд, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Вычислить и установить мошенницу смогли полицейские из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в Нижнем Тагиле.
В ходе следствия было установлено, что все потерпевшие хорошо знали директора туристического агентства, не раз пользовались ее услугами, поэтому никаких опасений о возможных проблемах ни у кого не возникло, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».