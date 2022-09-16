TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тагильчанка получила срок за продажу несуществующих путевок на 2,4 млн рублей

Сегодня, 06:58
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле турагент сядет в тюрьму за мошенничество на 2,4 миллиона рублей

Светлане М., которая продавала несуществующие туристические путевки жителям Нижнего Тагила, вынесли судебный приговор. Женщина числилась генеральным директором ООО ТА «Лайн Тур». Мошенническую деятельность осужденная вела с августа 2019 по август 2021 года.

Следствие собрало достаточную доказательную базу вины тагильчанки. Известно, что женщина продавала туристические путевки жителям Нижнего Тагила, чем зарабатывала деньги. Осужденная бронированием и иными манипуляциями по исполнению своих обязательств не занималась, зато оставляла денежные средства, полученные с контрактов, себе. Таким образом ей удалось обмануть 28 людей на 2,4 миллиона рублей.

Ленинскому райсуду Нижнего Тагила Светлана М. созналась в вине. Ей грозит до 3 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Ей вменяют мошенничество в особо крупном размере. Также обвиненная должна выплатить компенсацию всем пострадавшим, предоставившим иски в суд, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Вычислить и установить мошенницу смогли полицейские из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в Нижнем Тагиле.

В ходе следствия было установлено, что все потерпевшие хорошо знали директора туристического агентства, не раз пользовались ее услугами, поэтому никаких опасений о возможных проблемах ни у кого не возникло, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».
Читайте также:
Дело обманувшей десятки тагильчан мошенницы-турагента Оксаны Забавиной передано в судТагильчане добились возбуждения уголовного дела в отношении турагента-мошенницыОбманувшая сотню уральцев турагент отправилась за решетку в Екатеринбурге
#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Происшествия#Прокуратура#Суд#Туристические путевки#Отдых
Подпишитесь
Большинство депутатов в Гордуме Нижнего Тагила будет лоббировать интересы УВЗ и НТМК
Сегодня, 08:31
Не только единая, но и единственная. Итоги выборов депутатов Гордумы Нижнего Тагила
Сегодня, 08:00
Навстречу новогодней сказке: новый проект ремонта ГДДЮТ прошел госэкпертизу
Сегодня, 09:13
В Нижнем Тагиле открылся Subway с новым дизайном интерьера
Вчера, 08:46
В Тагиле самые богатые депутаты Беркутов, Абдулов, Корякин сохранили мандаты в Думе
Сегодня, 09:30
Наказать или обучить? Как бороться с вандалами в Нижнем Тагиле
13 сентября, 12:56