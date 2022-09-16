Тагильчанка получила срок за продажу несуществующих путевок на 2,4 млн рублей

Ленинскому райсуду Нижнего Тагила Светлана М. созналась в вине. Ей грозит до 3 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Ей вменяют мошенничество в особо крупном размере. Также обвиненная должна выплатить компенсацию всем пострадавшим, предоставившим иски в суд, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.