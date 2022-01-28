Тагильчане добились возбуждения уголовного дела в отношении турагента-мошенницы

Напомним, турагент Оксана Забавина оставила без денег и отдыха несколько десятков тагильчан. Она брала предоплату за туры, но на самом деле не оформляла их. Кроме того, мошенница печатала поддельные билеты на самолет. В конце августа Забавина перестала выходить на связь и скрылась. Предположительно, она уехала в Санкт-Петербург.