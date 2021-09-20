Дважды обманутыми оказались тагильчане семьей турагента Оксаны Забавиной

Также еще одна тагильчанка по имени Елена, рассказала, что ей и двум подругам пришлось лететь в отпуск в Турцию за двойную оплату, так как Оксана Забавина не оплатила тур, заказанный еще на 2020 год. По ее словам, Эдуард тоже пообещал возвратить 150 тысяч рублей, но потом отказался.