Муж турагента Оксаны Забавиной начал возвращать деньги обманутым тагильчанам

Напомним, в конце августа три тагильские семьи обратились в полицию с заявлением на мошеннические действия турагента Оксаны Забавиной. Они заплатили 670 тысяч рублей за тур в Турцию, но не смогли улететь. После отмены тура Забавина не возвратила деньги, перестала отвечать на звонки, а затем уехала Санкт-Петербург. После публикаций в СМИ и соцсетях, другие пострадавшие также обратились в полицию, их оказалось более 30 человек.