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Муж турагента Оксаны Забавиной начал возвращать деньги обманутым тагильчанам

20 сентября 2021, 08:31
Фото: 1MI
Троим тагильчанкам, пострадавшим от мошеннических действий турагента Оксаны Забавиной, 670 тысяч возвратил ее муж 20 сентября.

Супруг Оксаны Забавиной вышел на связь и возвратил всю сумму троим тагильчанкам, которые не смогли улететь на отдых в Турцию, связавшись с недобросовестным турагентом.

Встретились у Пассажа в центре города, он принес 670 тысяч наличными. Завтра пойдем в полицию забирать заявления, так как претензий больше не имеем, раз деньги возвратили, рассказала редакции TagilCity.ru тагильчанка Юлия.

Она пояснила, что в общем чате пострадавших, который они создали в одной из соцсетей, написала телефон супруга Оксаны Забавиной. Мужчина просил связаться с ним, чтобы возвратить деньги остальным.

Сказал, что возместит всем. Еще три семьи отписались, что получили деньги. Ждем, как сложится ситуация дальше, отметила женщина.

Напомним, в конце августа три тагильские семьи обратились в полицию с заявлением на мошеннические действия турагента Оксаны Забавиной. Они заплатили 670 тысяч рублей за тур в Турцию, но не смогли улететь. После отмены тура Забавина не возвратила деньги, перестала отвечать на звонки, а затем уехала Санкт-Петербург. После публикаций в СМИ и соцсетях, другие пострадавшие также обратились в полицию, их оказалось более 30 человек.

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