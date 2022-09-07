Дело обманувшей десятки тагильчан мошенницы-турагента Оксаны Забавиной передано в суд

Уголовное дело заведено по статье за мошенничество в особо крупном размере, то есть на сумму свыше одного миллиона рублей (ч.4. ст. 159 УК РФ). По законодательству за это предусмотрено до 10 лет лишения свободы и наложение штрафа в размере до одного миллиона.