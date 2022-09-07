Дело обманувшей десятки тагильчан мошенницы-турагента Оксаны Забавиной передано в суд

Posted 7 сентября 2022, 10:22
Published 7 сентября 2022, 10:22
Modified 29 ноября, 18:23
Updated 29 ноября, 18:23
Уголовное дело заведено по статье за мошенничество в особо крупном размере, то есть на сумму свыше одного миллиона рублей (ч.4. ст. 159 УК РФ). По законодательству за это предусмотрено до 10 лет лишения свободы и наложение штрафа в размере до одного миллиона.
45-летняя тагильчанка умышленно, из корыстных побуждений, под предлогом предоставления туристических услуг совершила хищение денежных средств граждан на общую сумму почти 1,6 миллиона рублей. Следствием установлен 21 человек, пострадавший от ее мошеннических действий. В ходе предварительного расследования Оксана Забавина добровольно возместила причиненный ущерб пострадавшим, — рассказали журналисту TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».
Напомним, от мошеннических действий тагильчанки Оксаны Забавиной пострадали десятки людей. Турагент лишила денег и отдыха поверивших ей клиентов, которые и обратились с заявлениями в полицию. В последнее время Оксана Забавина находилась под домашним арестом.