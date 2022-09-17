Свердловская область вошла в число лидеров по числу студентов вузов и колледжей

Для промышленного региона, которым является Свердловская область, среднее специальное образование иметь важно, отмечает губернатор области Евгений Куйвашев.
По его словам, предприятия на регулярной основе просят у властей увеличить количество выпускников техникумов и институтов.
И если в 2023-2024 учебном году потребность в выпускниках оценивается в 7,9 тысячи специалистов, то к 2027 году — в 29 тысяч специалистов из колледжей и техникумов и 9 тысяч человек — из вузов, - сказал Евгений Куйвашев.
По словам губернатора, регион готов к выпуску такого количества квалифицированных кадров. И привел конкретные цифры этого года: техникумы и колледжи выпустили свыше 24 тысяч человек. При этом на учебу в средне-специальные учреждения региона поступили свыше 30 тысяч человек.
В связи с этим Евгений Куйвашев отметил, что с таким количеством компетентных специалистов, профессионалы смогут пополнить не только ряды производств Свердловской области, но и других регионов России.