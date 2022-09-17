Свердловская область вошла в число лидеров по числу студентов вузов и колледжей

По словам губернатора, регион готов к выпуску такого количества квалифицированных кадров. И привел конкретные цифры этого года: техникумы и колледжи выпустили свыше 24 тысяч человек. При этом на учебу в средне-специальные учреждения региона поступили свыше 30 тысяч человек.