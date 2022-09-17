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Свердловская область вошла в число лидеров по числу студентов вузов и колледжей

Сегодня, 08:33
Фото: 1MI
Свердловская область вошла в число одной из самых популярных у студентов России.

Для промышленного региона, которым является Свердловская область, среднее специальное образование иметь важно, отмечает губернатор области Евгений Куйвашев.

По его словам, предприятия на регулярной основе просят у властей увеличить количество выпускников техникумов и институтов.

И если в 2023-2024 учебном году потребность в выпускниках оценивается в 7,9 тысячи специалистов, то к 2027 году — в 29 тысяч специалистов из колледжей и техникумов и 9 тысяч человек — из вузов, - сказал Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, регион готов к выпуску такого количества квалифицированных кадров. И привел конкретные цифры этого года: техникумы и колледжи выпустили свыше 24 тысяч человек. При этом на учебу в средне-специальные учреждения региона поступили свыше 30 тысяч человек.

В связи с этим Евгений Куйвашев отметил, что с таким количеством компетентных специалистов, профессионалы смогут пополнить не только ряды производств Свердловской области, но и других регионов России.

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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Образование#Предпрития#Промышленные предприятия#Студенты#Вузы#Техникумы#Евгений Куйвашев#Эксклюзив
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