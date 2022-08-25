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Второй журфак Екатеринбурга столкнулся с трудностями при наборе студентов

Сегодня, 10:02
Фото: 1MI
Факультет журналистики в Екатеринбурге встретился с проблемами при наборе обучающихся.

Речь идет о данном факультете в Гуманитарном университете, сообщает ЕАН. 

Конкурентоспособность абитуриентов в нынешнем году значительно уменьшилась, из-за чего сократилось число зачисленных обучающихся.

По данным ЕАН, в вузе в этом году даже всерьез обсуждали возможность отказа от набора студентов на первый курс. Замдекана факультета журналистики Елена Шлегель отметила, что набор был трудным.

По ее словам, среди причин, по которым возникли трудности, есть неудачная сдача ЕГЭ по литературе.

Также у многих поступающих не было творческого портфолио из-за нескольких лет пандемии коронавирусной инфекции и дистанционного формата обучения. 

По информации ЕАН, трудности с приемной кампанией возникли и на других факультетах университета, а также в других вузах.

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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Вуз#Постурление#Журналистика
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