Непристегнутая женщина погибла в ДТП с деревом на трассе Невьянск-Реж

52-летняя женщина двигалась на автомобиле марки Suzuki, однако выбрала скорость завышенную для данного участка, не справилась с управлением, совершила съезд с дороги влево, врезалась в дерево и опрокинулась. Об этом сообщает УГИБДД по Свердловской области.