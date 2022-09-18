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Непристегнутая женщина погибла в ДТП с деревом на трассе Невьянск-Реж

Сегодня, 06:21
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Женщина-водитель скончалась в аварии на 3 км. подъезда к деревне Гашени от автодороги Невьянск–Реж–Артемовский-Килачевское. ЧП случилось 17 сентября в 15:40.
Фото: УГИБДД по Свердловской области

52-летняя женщина двигалась на автомобиле марки Suzuki, однако выбрала скорость завышенную для данного участка, не справилась с управлением, совершила съезд с дороги влево, врезалась в дерево и опрокинулась. Об этом сообщает УГИБДД по Свердловской области.

Женщина скончалась на месте, не дождавшись приезда автомобиля скорой помощи. Известно, что травмы, несовместимые с жизнью, женщина получила, потому что не была пристегнута ремнем безопасности.

Во время ДТП в салоне был пассажир–53-летний мужчина, он не травмировался.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

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