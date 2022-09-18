Непристегнутая женщина погибла в ДТП с деревом на трассе Невьянск-Реж

52-летняя женщина двигалась на автомобиле марки Suzuki, однако выбрала скорость завышенную для данного участка, не справилась с управлением, совершила съезд с дороги влево, врезалась в дерево и опрокинулась. Об этом сообщает УГИБДД по Свердловской области.
Женщина скончалась на месте, не дождавшись приезда автомобиля скорой помощи. Известно, что травмы, несовместимые с жизнью, женщина получила, потому что не была пристегнута ремнем безопасности.
Во время ДТП в салоне был пассажир–53-летний мужчина, он не травмировался.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку.