Из-под шлема текла кровь: в Екатеринбурге мотоциклист разбился в ДТП

ДТП произошло в среду, 14 сентября, примерно в 13:40 на улице 40-летия Комсомола. Вероятнее всего, мотоциклист держал путь в прямом направлении, а девушка за рулем автомобиля совершала поворот налево, пишет Е1.
Очевидцы рассказали, что, находясь в соседнем с дорогой доме, услышали шум и выглянули из окон.
Мотоциклист лежал без движения, у него из-под шлема текла кровь, — рассказал один из очевидцев ДТП.
Прохожие оперативно вызвали ГИБДД и «скорую». Пострадавшего госпитализировали.
В ГИБДД отметили, что за несколько теплых месяцев на свердловских дорогах в 150 ДТП с мотоциклами погибли 16 человек. Смертность в авариях с мотоциклами увеличилась на 30% в сравнении с прошлым годом.