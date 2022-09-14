TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Из-под шлема текла кровь: в Екатеринбурге мотоциклист разбился в ДТП

Сегодня, 15:56
Фото: 1MI
Мотоциклист получил тяжелую травму после столкновения с автомобилем на ЖБИ в Екатеринбурге.

ДТП произошло в среду, 14 сентября, примерно в 13:40 на улице 40-летия Комсомола. Вероятнее всего, мотоциклист держал путь в прямом направлении, а девушка за рулем автомобиля совершала поворот налево, пишет Е1.

Очевидцы рассказали, что, находясь в соседнем с дорогой доме, услышали шум и выглянули из окон.

Мотоциклист лежал без движения, у него из-под шлема текла кровь, — рассказал один из очевидцев ДТП.

Прохожие оперативно вызвали ГИБДД и «скорую». Пострадавшего госпитализировали.

В ГИБДД отметили, что за несколько теплых месяцев на свердловских дорогах в 150 ДТП с мотоциклами погибли 16 человек. Смертность в авариях с мотоциклами увеличилась на 30% в сравнении с прошлым годом.

Читайте также:
Виновному в смерти жены в ДТП екатеринбургскому бизнесмену смягчен приговорДТП с шестью машинами произошло в ЕкатеринбургеСтали известны подробности ДТП автобуса и фуры в Полевском
#Елена Озерова#ДТП#Новости УрФО#Авария#Мотоцикл#ГИБДД
Подпишитесь
Наказать или обучить? Как бороться с вандалами в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:56
Первую в регионе экостанцию для школьников открыли в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:56
«Фильтры в масляной жиже»: на грязную воду жалуются жители поселка Горноуральский
Сегодня, 14:47
В Нижнем Тагиле раскрыли секрет бесхозного красного гроба
Сегодня, 14:40
В Нижнем Тагиле состоялся финал V инклюзивного фестиваля «Цени то, что есть!»
Сегодня, 12:02
Осенний призыв в армию 2022 в Свердловской области: ответы на все вопросы
Сегодня, 13:44