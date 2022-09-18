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Жительница Нижнего Тагила кидалась под колеса проезжающих машин

Сегодня, 08:45
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД разыскивают женщину, которая бросалась под колеса автомобилей.

По словам очевидцев, женщина не молода. Они рассказали, что она буквально выпрыгивала на дорогу и кидалась прямо под колеса проезжающим машинам, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

Уважаемые автолюбители, пожалуйста, будьте предельно внимательны и осторожны при виде данной неадекватной особы! – написал один из подписчиков сообщества.

На видео видно, как женщина гуляет по дороге и кидается на машине, мешая их дальнейшему движению. На некоторые машины она пытается залезть верхом, что также отвлекает автомобилистов от дорожного движения и создает аварийную ситуацию.

В одной из «сцен» на видео, женщина ложится под колеса машины, а водителю приходится ее поднимать и оттаскивать на пешеходную зону.

Такое поведение пешехода недопустимо. Переходить проезжую часть разрешается только на зеленый сигнал светофора. Категорически запрещено создавать на дорогах помехи машинам, - сказали в ГИБДД.

Поэтому сейчас правоохранители разыскивают женщину. Всех тех, кто знает ее или ее местоположение, просят позвонить полицейским.

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#Елена Озерова#Происшествия#Нижний Тагил#Машины#Автомобили#Женщина#Пешеход
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