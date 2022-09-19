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К берегу Шарташа в Екатеринбурге прибило тело дикого кабана

Сегодня, 06:45
Фото: 1MI
Тело дикого зверя прибило к берегу реки Шарташ в Екатеринбурге. Местные жители подозревают, что это тот самый кабан, которого они видели в городе. Ранее он сбежал из леса из-за непогоды.

Тогда жители отмечали, что дикое животное бегает по городу. Ловлей кабана занимались инспекторы департамента охраны животного мира и добровольцы. Однако зверя поймать у них не получилось, а с его следа они сбились, пишет Е1.

Вечером воскресенья, 18 сентября, жители обнаружили труп животного и предположили, что это тот самый кабан.

Мы показали фотографию зверя Кириллу Потапову, руководителю центра помощи диких животных, который тоже участвовал в спасении кабана. По его словам, мертвое животное действительно похоже на беглеца из Основинского парка, - рассказали местные жители.

Однако к окончательным выводам мужчина не пришел, так как снимок сделан в плохом качестве. Но по возрасту кабаны, в случае, если это разные животные, ровесники.

Сложно сказать, как он оказался в воде. Вероятно, его скинули. Но это только предположение, - добавил Кирилл Потапов.

Свидетели вызвали на место сотрудников «Спецавтобазы», они хотели отправить тело зверя на утилизацию, но к утру оно исчезло.

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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Тело#Кабан#Дикий зверь
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