К берегу Шарташа в Екатеринбурге прибило тело дикого кабана

Тогда жители отмечали, что дикое животное бегает по городу. Ловлей кабана занимались инспекторы департамента охраны животного мира и добровольцы. Однако зверя поймать у них не получилось, а с его следа они сбились, пишет Е1.
Вечером воскресенья, 18 сентября, жители обнаружили труп животного и предположили, что это тот самый кабан.
Мы показали фотографию зверя Кириллу Потапову, руководителю центра помощи диких животных, который тоже участвовал в спасении кабана. По его словам, мертвое животное действительно похоже на беглеца из Основинского парка, - рассказали местные жители.
Однако к окончательным выводам мужчина не пришел, так как снимок сделан в плохом качестве. Но по возрасту кабаны, в случае, если это разные животные, ровесники.
Сложно сказать, как он оказался в воде. Вероятно, его скинули. Но это только предположение, - добавил Кирилл Потапов.
Свидетели вызвали на место сотрудников «Спецавтобазы», они хотели отправить тело зверя на утилизацию, но к утру оно исчезло.