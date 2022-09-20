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5 человек пострадали в ДТП с автобусом и груженым щебнем КАМАЗом в Березовском

Сегодня, 12:54
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Свердловской области
Водитель пассажирского автобуса въехал в КАМАЗ, груженый 8 тоннами щебня. Авария произошла днем 20 сентября около поселка Ленинский в Березовском районе.

Сотрудники ГИБДД установили, что автобус № 120 направлялся из Березовского в сторону Режевского тракта. Водитель попытался обогнать впереди едущий транспорт, но столкнулся с КАМАЗом, который поворачивал. Большегруз направлялся на стройплощадку.

Пять пассажиров автобуса получили различные травмы, среди них четыре женщины и один мужчина. Всего в салоне находилось 23 человека, включая водителя. На месте аварии работают медики скорой помощи.

По факту аварии полиция проводит проверку. В правоохранительных органах напомнили, что водителям необходимо быть бдительными и соблюдать ПДД, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Свердловской области
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#Евгения Сафина#ДТП#Новости УрФО#Свердловская область#Автобус#Полиция#Авария#КАМАЗ
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