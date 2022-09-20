5 человек пострадали в ДТП с автобусом и груженым щебнем КАМАЗом в Березовском

Сотрудники ГИБДД установили, что автобус № 120 направлялся из Березовского в сторону Режевского тракта. Водитель попытался обогнать впереди едущий транспорт, но столкнулся с КАМАЗом, который поворачивал. Большегруз направлялся на стройплощадку.
Пять пассажиров автобуса получили различные травмы, среди них четыре женщины и один мужчина. Всего в салоне находилось 23 человека, включая водителя. На месте аварии работают медики скорой помощи.
По факту аварии полиция проводит проверку. В правоохранительных органах напомнили, что водителям необходимо быть бдительными и соблюдать ПДД, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.