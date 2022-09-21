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Стало известно, кто подлежит призыву в России во время частичной мобилизации

Сегодня, 08:32
Фото: 1MI
Сегодня, 21 сентября, президентом РФ Владимиром Путиным был подписан указ о частичной мобилизации в России. Какие категории граждан подлежат призыву?

Министр обороны России Сергей Шойгу во время прямой трансляции рассказал, что на военную службу будут частично призваны военнослужащие из запаса. Люди без соответствующего опыта работы не будут мобилизованы.

Кроме того, служащие по призыву останутся на территории Российской Федерации и не станут принимать участие в СВО на Украине. Также студенты продолжат обучение и не будут призваны на службу. В свою очередь работникам ОПК, находящимся при исполнении обязанностей, положена отсрочка.

К рядам граждан, которые подлежат призыву по мобилизации, относятся:

Призываются в первую очередь Призываются
во вторую очередь		 Призываются в третью очередь
до 35 лет:
  • рядовые
  • сержанты
  • прапорщики
  • мичманы
 35-45 лет:
  • рядовые
  • сержанты
  • прапорщики
  • мичманы
 45-50 лет:
  • рядовые
  • сержанты
  • прапорщики
  • мичманы
до 45-60 лет:
  • младшие офицеры
  • майоры
  • старшие офицеры
  • капитаны
  • подполковники
  • полковники
 45-60 лет:
  • младшие офицеры
  • майоры
  • старшие офицеры
  • капитаны
  • подполковники
  • полковники
 50-60 лет:
  • младшие офицеры
  • майоры
  • старшие офицеры
  • капитаны
  • подполковники
  • полковники
Также лица прошедшие срочную службу и лица, имеющие опыт реальных боевых действий. Также лица освобожденные от военной службы по здоровью (В, Г). Также женщины до 45 лет, имеющие военное образование или опыт службы.

Согласно ст. 21 Закона РФ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов.

Призванные граждане пройдут подготовку или переподготовку, после чего приступят к выполнению поставленных перед ними задач.

Всего планируется призвать 300 тысяч человек из разных регионов России, сообщает Шойгу.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России
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