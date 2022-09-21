Кроме того, служащие по призыву останутся на территории Российской Федерации и не станут принимать участие в СВО на Украине. Также студенты продолжат обучение и не будут призваны на службу. В свою очередь работникам ОПК, находящимся при исполнении обязанностей, положена отсрочка.