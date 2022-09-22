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Баскетболистки из Нижнего Тагила завоевали 2 место областного чемпионата

Сегодня, 11:54
Фото: 1MI
15-летние спортсменки из Нижнего Тагила, участницы соревнования по баскетболу, завоевали серебряную медаль.

Это ученицы спортшколы «Старый соболь», которые отличились на первенстве региона. Об этом сообщается на сайте спортивной школы.

В целом в этом сезоне женские команды под руководством тренеров Елизаветы и Сергея Пителиных завоевали сразу три вторых места в первенствах области среди команд в возрасте от 14 до 16 лет.

Наша команда впервые приняла участие в областных соревнованиях. Так как в 2019 году «соболя» не сыграли из-за совпадения сроков соревнований, в 2020 году — из-за пандемии, а в прошлом году первенство не состоялось по техническим причинам, - отметили в спортшколе «Старый соболь».   

Ранее команда 15-летних парней этой же школы получили первые места на региональном первенстве.

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#Спорт#Новости УрФО#Нижний Тагил#Елена Озерова#Баскетбол#Соревнование
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