Баскетболистки из Нижнего Тагила завоевали 2 место областного чемпионата

Наша команда впервые приняла участие в областных соревнованиях. Так как в 2019 году «соболя» не сыграли из-за совпадения сроков соревнований, в 2020 году — из-за пандемии, а в прошлом году первенство не состоялось по техническим причинам, - отметили в спортшколе «Старый соболь».