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Москвич полгода хранил труп 87-летней любимой в ковре на балконе

Сегодня, 10:52
Фото: 1MI
На балконе в многоэтажке в Москве местный житель на протяжении 6 месяцев хранил труп своей возлюбленной.

Умершей было 87 лет. Ее труп был завернут в пакет и ковер. Cкончавшаяся – владельца квартиры на Ангарской, где ее тело и обнаружили правоохранители, передает РЕН ТВ.

По данным следователей, женщина умерла еще полгода назад, но ее 45-летний сожитель решил не хоронить ее, а оставить лежать на балконе. Все это время он продолжал жить обычной жизнью.

Известно, что влюбленные жили вместе около 10 лет. Смерть наступила естественным путем, но эксперты еще не установили точную ее причину.

Мужчина задержан. Мотивы его поступка пока неизвестны.

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#Происшествия#Труп#Бабушка#Балкон#Москва#Елена Озерова
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