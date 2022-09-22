Павильон на теннисных кортах загорелся ночью в Екатеринбурге

Пресс-служба МЧС в Свердловской области сообщает, что о пожаре стало известно в 03:50. Огонь бушевал на территории в 50 квадратных метров. Полная ликвидация пламени произведена через 25 минут. Причина пожара выясняется полицейскими Чкаловского района Екатеринбурга. Обошлось без пострадавших.