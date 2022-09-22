Павильон на теннисных кортах загорелся ночью в Екатеринбурге

Возгорание случилось около 4 утра, павильон могли поджечь, сообщает собеседник Ура.ру. Огонь появился на внешней части павильона, где не проведено электричество. Пожар проходящие мимо местные жители заметили со стороны лесополосы.
Когда пожарные приехали на вызов, они увидели горящую крышу здания. Огонь ограничили в распространении в течение нескольких минут.
Пресс-служба МЧС в Свердловской области сообщает, что о пожаре стало известно в 03:50. Огонь бушевал на территории в 50 квадратных метров. Полная ликвидация пламени произведена через 25 минут. Причина пожара выясняется полицейскими Чкаловского района Екатеринбурга. Обошлось без пострадавших.