База отдыха загорелась в Екатеринбурге

Речь идет о территории базы отдыха «Мангал», которая находится на улице 8 Марта. О возгорании на этом участке спасатели узнали примерно в 04:12 утра 13 сентября. Пламя распространилось на 100 «квадратов» площади, сообщает издание Е1.
Дома горели на территории мангальной зоны отдыха. В связи с плотной застройкой и быстрым распространением пламени ранг пожара был повышен, отметили в региональной пресс-службе.
На месте трудились двадцать человек из пожарно-спасательного отряда на пяти спецмашинах. Пострадавших нет.