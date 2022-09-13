База отдыха загорелась в Екатеринбурге

Речь идет о территории базы отдыха «Мангал», которая находится на улице 8 Марта. О возгорании на этом участке спасатели узнали примерно в 04:12 утра 13 сентября. Пламя распространилось на 100 «квадратов» площади, сообщает издание Е1.