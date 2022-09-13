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База отдыха загорелась в Екатеринбурге

Сегодня, 11:42
Фото: 1MI
На базе отдыха Екатеринбурга, где в аренду сдавали беседки с мангалами, произошло возгорание.

Речь идет о территории базы отдыха «Мангал», которая находится на улице 8 Марта. О возгорании на этом участке спасатели узнали примерно в 04:12 утра 13 сентября. Пламя распространилось на 100 «квадратов» площади, сообщает издание Е1.

Дома горели на территории мангальной зоны отдыха. В связи с плотной застройкой и быстрым распространением пламени ранг пожара был повышен, отметили в региональной пресс-службе.

На месте трудились двадцать человек из пожарно-спасательного отряда на пяти спецмашинах. Пострадавших нет.

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#Елена Озерова#Пожар#Происшествия#Новости УрФО#Пламя#Мангал#База отдыха
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