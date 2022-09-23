В Нижнем Тагиле за одну ночь сгорели дом и два автомобиля

Для тушения горящих объектов к месту прибыли 4 пожарных автомобиля и 12 сотрудников МЧС. Уже через 5 минут после поступления в дежурную часть сообщения о пожаре огонь ограничили от распространения. В 03:28 открытое пламя ликвидировали. Проливка конструкций осуществлялась до 04:32 по местному времени, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.