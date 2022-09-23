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В Нижнем Тагиле за одну ночь сгорели дом и два автомобиля

Сегодня, 06:12
Фото: 1MI
Всего за одну ночь огонь уничтожил частный дом, постройки из дерева и два отечественных автомобиля на одном участке. Пожар случился 22 сентября по улице Ольховской в Нижнем Тагиле.

Пожарные получили сообщение о бушующем пламени в 03:16. Огонь поглотил площадь 140 квадратных метров в Нижнем Тагиле. Кроме дома и зданий хозяйственного назначения сгорели автомобили «ВАЗ 2121» и грузовая «Газель».

Для тушения горящих объектов к месту прибыли 4 пожарных автомобиля и 12 сотрудников МЧС. Уже через 5 минут после поступления в дежурную часть сообщения о пожаре огонь ограничили от распространения. В 03:28 открытое пламя ликвидировали. Проливка конструкций осуществлялась до 04:32 по местному времени, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Пожар#Происшествия#Автомобиль#Легковой автомобиль#Газель#Огонь#Пламя#Пожарные
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