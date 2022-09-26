Екатеринбуржцы устроили скопление очередей в нотариальных конторах

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от фракций КПРФ и «Единая Россия» предложили законопроект, в котором рассматривают возможность единоразовых денежных выплат в размере 300 тысяч рублей для мобилизованных граждан России, а также предоставление им льгот.