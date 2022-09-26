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Екатеринбуржцы устроили скопление очередей в нотариальных конторах

Сегодня, 13:47
Жители Екатеринбурга выстроились в очереди к нотариусу. У некоторых нотариальных контор наблюдается ажиотаж.

На фотографиях с места событий видно, что мужчины стоят с женами и детьми, а также прочими родственниками. 

По данным портала Е1, очереди настолько большие, что не умещаются внутрь контор – стоящие мужчины наблюдаются и на улицах возле них.

Кто-то пришел для оформления завещания, различной документации на получение родственниками их зарплаты, генеральные доверенности и так далее.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от фракций КПРФ и «Единая Россия» предложили законопроект, в котором рассматривают возможность единоразовых денежных выплат в размере 300 тысяч рублей для мобилизованных граждан России, а также предоставление им льгот.

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#Елена Озерова#Мобилизация#Частичная мобилизация в России#Новости УрФО#Армия#Завещание#Военные#Нотариус
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