Екатеринбуржцы устроили скопление очередей в нотариальных конторах

На фотографиях с места событий видно, что мужчины стоят с женами и детьми, а также прочими родственниками.
По данным портала Е1, очереди настолько большие, что не умещаются внутрь контор – стоящие мужчины наблюдаются и на улицах возле них.
Кто-то пришел для оформления завещания, различной документации на получение родственниками их зарплаты, генеральные доверенности и так далее.
Напомним, ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от фракций КПРФ и «Единая Россия» предложили законопроект, в котором рассматривают возможность единоразовых денежных выплат в размере 300 тысяч рублей для мобилизованных граждан России, а также предоставление им льгот.