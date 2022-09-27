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400 млн рублей на ремонт поликлиник получит Средний Урал

Сегодня, 07:47
Фото: 1MI
Поликлиники Среднего Урала потратят на ремонты 400 миллионов рублей. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить регионам больше 3 млрд рублей на развитие системы здравоохранения.

Свердловская область получит одну из наибольших сумм 402 млн рублей. В документах сказано, что при помощи финансирования система здравоохранения сможет купить более тысячи единиц оборудования, в том числе УЗИ и аппараты для рентгена.

Еще часть денег направят на закупку и монтаж модульных конструкций, где в будущем планируют разместить врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты.

Отремонтировать на эти средства смогут десятки медучреждений Свердловской области. Список этих учреждений появится позднее.

В настоящий момент в Нижнем Тагиле готовятся приступить к капремонту поликлиники Демидовской горбольницы на улице Горошникова. Подрядная организация за 90 млн рублей обновит здание.

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#Елена Озерова#Экономика#Новости УрФО#Нижний Тагил#Поликлиники#Бюджет#Деньги#Ресонт#Финансирование
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