400 млн рублей на ремонт поликлиник получит Средний Урал

Свердловская область получит одну из наибольших сумм 402 млн рублей. В документах сказано, что при помощи финансирования система здравоохранения сможет купить более тысячи единиц оборудования, в том числе УЗИ и аппараты для рентгена.
Еще часть денег направят на закупку и монтаж модульных конструкций, где в будущем планируют разместить врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты.
Отремонтировать на эти средства смогут десятки медучреждений Свердловской области. Список этих учреждений появится позднее.
В настоящий момент в Нижнем Тагиле готовятся приступить к капремонту поликлиники Демидовской горбольницы на улице Горошникова. Подрядная организация за 90 млн рублей обновит здание.