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Тело пропавшего 43-летнего мужчины нашли в Верхней Пышме

Сегодня, 07:15
Фото: ЛизаАлерт
43-летний Алексей Тюшняков пропал 13 сентября. Его обнаружили мертвым 24 сентября. Следком Верхней Пышмы проводит проверку.

Объявление о пропаже Тюшнякова было опубликовано добровольческим поисковым отрядом «ЛизаАлерт». В ориентировке сообщалось, что свердловчанин покинул место жительства и потерялся.

Поиски завершились трагически: 24 сентября труп обнаружили. Предположительно, кончина не вызвана преступными действиями. Информацию сообщил «КП-Екатеринбург» глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Следователи начали проверку: опрашиваются возможные свидетели, проводятся соответствующие мероприятия. Тело отправлено на изучение судмедэкспертами. Они установят точную причину смерти мужчины.

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#Анна Варнакина#Происшествия#Верхняя Пышма#Труп#Валерий Горелых#Мертвый#Смерть#Следователи
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