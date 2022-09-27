Тело пропавшего 43-летнего мужчины нашли в Верхней Пышме

Объявление о пропаже Тюшнякова было опубликовано добровольческим поисковым отрядом «ЛизаАлерт». В ориентировке сообщалось, что свердловчанин покинул место жительства и потерялся.
Поиски завершились трагически: 24 сентября труп обнаружили. Предположительно, кончина не вызвана преступными действиями. Информацию сообщил «КП-Екатеринбург» глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Следователи начали проверку: опрашиваются возможные свидетели, проводятся соответствующие мероприятия. Тело отправлено на изучение судмедэкспертами. Они установят точную причину смерти мужчины.